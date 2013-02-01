Іллічівський порт прийняв новий автопаром Lazio

Іллічівський порт прийняв автопаром «Lazio» міжнародної компанії Stena SeaLine, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, за перший рейс з судна було вивантажено 11 трейлерів і завантажено 10 автомашин TIR і один трейлер.

Планується, що судно здійснюватиме рейси на лінії Іллічівськ - Дериндже (Туреччина) двічі на тиждень.

«Співпраця порту з компанією Stena SeaLine почалася в 2011 році. За цей час завантаження автопаромной лінії показали стабільну позитивну динаміку», - відзначив начальник порту Олександр Грігорашенко.

Автопаром «Lazio» побудований в 1994 році. Довжина судна становить 160 м, швидкість - 17 вузлів. Судно розраховане на перевезення 120 автомашин TIR.

На сьогодні в Іллічівському порту працюють п'ять паромних ліній: Іллічівськ - Дериндже (Туреччина), Іллічівськ - Хайдарпаша (Туреччина), Іллічівськ - Батумі (Грузія), Іллічівськ - Поті (Грузія), Іллічівськ - Варна (Болгарія). Лінії обслуговують п'ять залізничних («Герої Одеси», «Герої Севастополя», «Герої Шипки», «Герої Плевни», «Грейфсвальд») і два автопароми («Sea partner» і «Lazio»).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» (ІМТП) - універсальний міжнародний порт, один з найбільших у Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Річна проектна потужність ІМТП - понад 30 млн тонн, пропускна спроможність перевалки контейнерів - 1,15 млн TEU.

З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU, завдовжки до 300 м.

У 2012 році порт збільшив перевалку вантажів на 7,3% у порівнянні з 2011 роком - до 14,514 млн тонн, обробив майже 122 тис. засобів транспортування, що на 13,7 тис. більше, ніж у 2011 році.