У Києві ескалатори на станції метро «Виставковий центр» працюватимуть в автоматичному режимі

У Києві ескалатори на станції метро «Виставковий центр» вирішено ввести в постійну експлуатацію в режимі автоматичного пуску. Жодних несправностей під час тестування обладнання виявлено не було, воно працювало стабільно та надійно, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Півроку фахівці спостерігали за роботою системи та дійшли висновку, що такий режим дозволяє зменшити середньомісячний обсяг спожитої ескалаторами електроенергії на 28%, а середньомісячний пробіг – на 27%.

Система спрацьовує і приводить у рух сходи лише тоді, коли на ньому перебувають пасажири. Для цього перед ескалатором встановлено спеціальний світловий датчик, який подає сигнал і автоматичний механізм запускається. Спочатку залізні східці починають рухатися повільно і поступово набирають швидкість. Перевізши пасажира, ескалатор сповільнює рух та згодом зупиняється, якщо на сходи більше ніхто не зайшов.

На балюстрадах ескалатора розміщені світлові покажчики: стрілка зеленого кольору показує, на які східці можна заходити, червоний квадрат сигналізує про те, що механізм працює в протилежному напрямку від руху пасажира. Якщо порушити цю вимогу, робота ескалатора автоматично блокується та потребує перезапуску системи.