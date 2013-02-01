УЗШК запровадить систему, яка дозволить уникнути використання маневрових тепловозів у депо

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) планує найближчим часом запровадити систему обслуговування швидкісних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, яка дозволить уникнути використання маневрових тепловозів на території депо.

Про це УНІАН повідомив директор УЗШК Леонід Лобойко.

«Через кілька днів ми запровадимо таку систему, сьогодні потяги заїжджатимуть у мийний комплекс без тепловозів», - сказав він.

За словами Л.Лобойко, сьогодні на Технічній пасажирській станції (ТПС) «Дарниця», де проводиться обслуговування швидкісних електропоїздів, використовується технологія, яка дозволяє організувати підхід до поїзда з трьох рівнів.

До того ж він зазначив, що вартість ТПС «Дарниця» і використовуваного в ній обладнання можна оцінити в 1 млрд грн.

«На станції задіяна принципово нова для залізничного транспорту України технологія обслуговування і ремонту електропоїздів, яка дозволяє скоротити час на технічне обслуговування електропоїздів, заощаджувати енергоресурси, поліпшити умови роботи персоналу та охорони праці», - сказав Л.Лобойко.

Сьогодні на ТПС «Дарниця» ведуться роботи з облаштування діагностичного обладнання з автоматичною системою контролю вимірювань геометричних параметрів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.

На сьогодні в експлуатації підприємства 12 міжрегіональних двосистемних швидкісних електропоїздів - 10 електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem та 2 електропоїзди виробництва компанії Škoda Vagonka.

Технічна пасажирська станція (ТПС) «Дарниця» займає територію 9,8 га, на якій розташовано 16 залізничних колій, вагономийний комплекс із замкнутою системою водообігу, ремонтно-екіпірувальний цех завдовжки - 240м і завширшки - 48 м, а також інші об'єкти, за допомогою яких скорочується необхідний час на виконання процесів підготовки електропоїздів до рейсу.