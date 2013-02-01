Фірташ купив у Хорошковського акції телеканалу «Інтер»

Власник Group DF Дмитро Фірташ реалізував опціон на придбання UA Inter Media Group Валерія Хорошковського.

Про це Forbes повідомили два незалежні один від одного джерела, близькі до керівництва UA Inter Media Group. Умови угоди, зокрема і розмір придбаного пакета, не уточнюються.

U.A. Inter Media Group володіє контрольним пакетом акцій телеканалу «Інтер», їй належить ще 8 телеканалів, включаючи К1, К2 і «Мегаспорт».

27 січня 2009 року В.Хорошковський повідомив в інтерв'ю «Українській правді», що Д.Фірташ володіє опціоном на придбання акцій UA Inter Media Group Limited. Через півтора року, в червні 2010 року, В.Хорошковський офіційно заявив, що готовий продати телеканал «Інтер», але тоді цього не сталося.

Про те, що у Д.Фірташа із 1 січня 2010 року був опціон на придбання 50% акцій «Інтера», за даними сайту WikiLeaks, бізнесмен особисто повідомляв послу США.

За словами Ярослава Порохняка, голови правління ПАТ «Телеканал Інтер», станом на 11 грудня 2012 року структура акціонерів телеканалу виглядала так: 61% акцій володіла компанія «Український медіа проект», «дочка» UA Inter Media Group Limited, 100% якої належало В.Хорошковському. 29% акцій «Інтера» належало російському «Першому каналу», ще 10% - Світлані Плужниковій, вдові засновника телеканалу Ігоря Плужникова.

Показово, що інформацію про власників каналу оприлюднили за тиждень до того, як В.Хорошковський написав заяву про відставку з посади першого віце-прем'єр-міністра. «Переговори між Фірташем і Хорошковським тривали весь час. Наберіться терпіння і дочекайтеся офіційного повідомлення», - коментує інформацію про купівлю каналу нардеп від Партії регіонів Інна Богословська, близько знайома з В.Хорошковським.

Д.Фірташ і В.Хорошковський поки що інформацію не коментують.

Медіагрупу U.A. Inter Media Group Limited засновано в 2005 році. Група володіє 61% акцій «Української незалежної ТБ-корпорації» (телеканал «Інтер»), 90% «Кіно-ТБ» (телеканал «Ентер Фільм»), 90% «Музика-ТБ» («Ентер Музика»), телеканалами «К1», «К2», «Мега», телеканалами "НТН", "MTV Україна" та іншими медіаактивами.