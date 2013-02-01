У суботу на заході та півночі України - мокрий сніг і дощ

У суботу, 2 лютого, у західних областях України, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей очікується мокрий сніг та дощ.

Вдень на Закарпатті сильні дощі, у горах дуже сильні опади, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без істотних опадів, лише вночі в Криму, Приазов'ї і східних областях невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах країни, крім Криму, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, вдень і в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Полтавській областях до 6° морозу; вдень 0-5° тепла, у Криму до 10°.

У Києві та області у суботу вночі - без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.