«Інтер» підтверджує, що його купила GDF MEDIA Фірташа

Телеканал «Інтер» підтверджує, що його купила INTER MEDIA GROUP LIMITED, яка належить Дмитру Фірташу, повідомляє прес-служба каналу.

Про це повідомляє прес-служба каналу.

В повідомлені наголошується, що сьогодні компанія K.H. MEDIA LIMITED, що належить Валерію Хорошковському уклала угоду щодо продажу 100% акцій компанії INTER MEDIA GROUP LIMITED, виходячи з оціночної вартості 2,5 мільярди доларів США. Покупцем Групи виступила компанія GDF MEDIA LIMITED, що належить Дмитру Фірташу.

«Таким чином, контроль над телеканалами ІНТЕР, НТН, К1, МЕГА, ЕНТЕР-ФІЛЬМ, К2, ПІКСЕЛЬ та MTV перейде до GDF MEDIA LIMITED після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України», - йдеться в повідомлені.

«Інтер» цитує коментар В.Хорошковського, який подякував співробітникам Групи ІНТЕР за плідну багаторічну працю, результатом якої стали лідерські позиції Групи на ринку українського телебачення.

За підсумками 2012 року телеканал ІНТЕР виборов перше місце за основними аудиторіями 18+ (вся Україна) та 18-54 (50+).

"За умов, що склалися, я не маю можливості забезпечувати розвиток Групи і саме ці обставини стали моєю головною мотивацією щодо продажу", - зазначив В.Хорошковський.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що власник Group DF Дмитро Фірташ реалізував опціон на придбання UA Inter Media Group Валерія Хорошковського.

U.A. Inter Media Group володіє контрольним пакетом акцій телеканалу «Інтер», їй належить ще 8 телеканалів, включаючи К1, К2, і «Мегаспорт».