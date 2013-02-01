Азаров: на будівництво в Україні якісних доріг грошей немає

Руйнування доріг в Україні сталося через перепад температур.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Перш за все, велика кількість переходів від мінусу до плюсу. Поясню на прикладі: плюс - сніг розтанув, вода потрапила в тріщину на дорозі; мінус - вода замерзнула, перетворилася на лід, тріщина розширилася, проїхала машина - тріщина стала ще більшою, а потім знову плюс і мінус. В результаті відбувається дуже швидке руйнування дорожнього полотна», - зазначив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що руйнування через перепад температури відбувається на неякісних дорогах, а на якісні грошей немає.

«І можна тут багато нарікати на те, що у нас погано роблять дороги. Але справа тут, перш за все, в браку грошей на те, щоб робити хороші дороги, тобто створювати хорошу подушку, робити необхідну кількість водостоків, ухилів, і, звичайно, нормальне покриття. Така дорога коштує дуже дорого», - написав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що «на окремих напрямках» все ж таки дороги будують якісно.

«На окремих напрямках так і робиться. Подивимося, приміром, як працюватиме покриття на дорозі Київ-Житомир і на цілій низці інших доріг, де вже протягом останніх двох років будівництво йшло за новою технологією», - написав М.Азаров.

Він підкреслив, що дорогам уряд приділяє велику увагу.

«Не завжди, звичайно, вистачає коштів, й іноді доводиться латати дірки, що викликає абсолютно справедливі нарікання наших громадян. Але й у 2013 році перед шляховиками поставлені дуже великі завдання, і я думаю, що їх буде виконано», - підкреслив прем'єр.