Туск сподівається, що ЄС все-таки дасть Польщі грошей на дороги

Варшава. Глава уряду Польщі Дональд Туск вважає, що Єврокомісія обов'язково розблокує виплати на будівництво доріг, що виділяються країні в рамках програм допомоги Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав на прес-конференції у п'ятницю.

Д. Туск назвав мінімальним ризик того, що польська державна адміністрація автомобільних доріг GDDKiA не одержить залишок коштів, зарезервованих для неї в поточному бюджеті Євросоюзу.

"Польща не втратила і не втратить цих коштів", - заявив він.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що польська влада поінформувала Єврокомісію про розслідування можливої цінової змови під час будівництва трьох ділянок доріг, зазначивши, що ЄК вважає Польщу надійним партнером.

Він також сказав, що не має наміру особисто вести розмови на тему розблокування платежів, пояснивши це тим, що це у будь-якому разі не допоможе і необхідно виконувати чинні в Євросоюзі правила.

"У нас немає причини, щоб впадати в паніку. Ми не будемо також нікого просити робити виняток з правил", - сказав він.

Д. Туск також заявив, що не варто пов'язувати появу інформації про заморожування виплат Польщі з майбутніми наступного тижня переговорами про новий бюджет Євросоюзу на 2014-2020 роки.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні стало відомо, що Єврокомісія наприкінці минулого року заморозила виплату Польщі більш як 800 млн. євро, зарезервованих для країни на проекти з будівництва доріг, через виявлену цінову змову ряду будівельних компаній, які виграли тендери на ці проекти в GDDKiA.

Представники ЄК також заявили, що поки польська влада не з'ясує обставини цієї справи, Польща не одержить решту 4 млрд євро, які країна може використати на будівництво доріг до кінця 2015 року.

Довідка УНІАН. Польща є найбільшим одержувачем коштів програм допомоги Євросоюзу, левова частка яких спрямовується на розвиток інфраструктури в країні, головним чином на будівництво доріг.

Польща з моменту приєднання до ЄС у травні 2004 року до кінця минулого року одержала в рамках програм допомоги "чистими" - з урахуванням польських виплат до спільного бюджету – більш як 50 млрд євро.

Євросоюз виділяє кошти за умови співфінансування проектів за рахунок державного бюджету країни, яка входить до ЄС, надаючи, як правило, від 25% до 75% вартості проекту.