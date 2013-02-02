Вчені вважають, що комп'ютерні ігри корисні для людини

У новому дослідженні, проведеному вченим з "Ноттінгем трент юніверсіті" (Nottingham Trent University) Марком Гріффітсом, стверджується, що комп'ютерні й відеоігри позитивно впливають на життя людини.

Як повідомила електронна версія британської газети "Сан", згідно з даними вченого, ігри підвищують низку якостей, якими люди часто користуються в повсякденному житті, передає ІТАР-ТАСС.

За словами М.Гріффітса, "процес гри надає ряд позитивних ефектів: освітній, підвищення самооцінки, поліпшення координації. Немає жодних доказів, що відеоігри, якщо проводити за ними помірну кількість часу, справляють негативний ефект на людину".

"У мене троє дітей і всі вони проводять частину свого часу перед екраном телевізора граючи в ігри, - сказав учений. - Я вважаю, що якщо вони зробили свою домашню роботу, поспілкувалися з друзями і позаймалися спортом, то що їм робити зі своїми часом, що залишився, це їх особиста справа".

"Ігровий ринок виріс, - констатує М.Гріффітс. - Причина популярності гральної індустрії в тому, що ми від неї щось одержуємо корисне".

"Коли ви перемогли в грі, ви почуваєтеся добре - і це піднімає вашу самооцінку. У тому разі, якщо у вас був поганий день, і ви хочете все забути, то ігри допоможуть відволіктися і зайняти всі ваші думки", - впевнений він.

Разом з тим, на думку вченого, що молодша людина, то більше шансів, що агресивна гра матиме для неї негативний ефект.

В іншому дослідженні, за даними видання, проведеному доктором Робіном Розенбергом із Стенфордського університету в Каліфорнії, стверджується, що ігри, в яких люди виконують роль супергероїв, допомагають їм у реальному житті бути корисними суспільству.