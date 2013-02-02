Хакери викрали дані 250 тис. користувачів Twitter

Кіберзлочинці атакували вчора сервери мікроблогів Twitter і викрали імена, паролі й адреси електронної пошти близько 250 тисяч користувачів соцмережі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"Атака була роботою аж ніяк не аматорів, і ми не думаємо, що це був поодинокий випадок", - написав у своєму мікроблогу директор з інформаційної безпеки Twitter Боб Лорд.

На його думку, кібератака на сервіс може бути пов'язана з нещодавніми зломами серверів деяких американських технологічних компаній і ЗМІ.

Керівництво Twitter рекомендує всім користувачам сервісу негайно змінити свої паролі як запобіжний захід.

Раніше вчора ділове видання Wall Street Journal заявило, що слідом за іншими американськими ЗМІ було піддано атаці китайських хакерів. Напередодні інша популярна американська газета New York Times повідомила, що впродовж чотирьох місяців піддається хакреським нападам з Китаю, що могло бути викликане публікацією статті про "приховані багатства" родичів прем'єра Держради КНР Вень Цзябао. Влада Китаю вже назвала звинувачення New York Times безпідставними.

Керівництво Twitter здогадок щодо джерела кібератаки на сервери мікроблогів не публікує.