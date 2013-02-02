Фахівці не знайшли уламків українсько-російської ракети «Зеніт-3SL»

Москва. Фахівці не знайшли уламків українсько-російської ракети-носія «Зеніт-3SL», яка впала вчора в Тихий.

Як повідомили УНІАН у компанії «Морський старт», ракета впала в Тихий океан приблизно за 4 кілометри від стартової установки Odyssey.

Цей район було обстежено з вертольота, але уламків ракетоносія не виявлено.

Крім того, наголошується, що персонал компанії в результаті інциденту не постраждав.

Разом з тим, у прес-службі Роскосмосу повідомили, що після старту на початковому етапі почався збій з польотом ракети-носія (РН). Було сформовано команду на аварійне виключення рухової установки першого ступеня.

«Відповідно до циклограми польоту, упродовж 20 секунд рухова установка не реагувала на збій. Після цього для відведення РН на безпечну відстань від пускової платформи було сформовано команду на аварійне виключення двигунів. Політ ракети-носія було припинено», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ракета-носій «Зеніт-2S» виготовлена на Державному підприємстві «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова» («ПівденМаш», м. Дніпропетровськ). Частина комплектуючих елементів, рухова установка першого ступеню, розгінний блок ДМ-SL і система управління виготовлено на підприємствах Російської Федерації. Запуск виконувала міжнародна акціонерна компанія Sea Launch (м. Лонг Біч, штат Каліфорнія, США).

Проведений експрес-аналіз одержаної телеметричної інформації дозволяє зробити попередній висновок про те, що рухова установка першого ступеню і система управління ракети-носія працювали в штатному режимі.

Разом з тим, аналіз документації на підприємствах-виробниках рухової установки (НВО «Енергомаш») і системи управління (НПЦ АП) показав, що відхилень при їх виготовленні не було.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого «Зеніт-3SL» не зміг вивести на орбіту телекомунікаційний супутник Intelsat 27 у рамках проекту «Морський старт» і впав у Тихий океан.