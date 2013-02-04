Аеропорти Івано-Франківська і Сум закриті через складні погодні умови

Аеропорти Івано-Франківська і Сум не приймають і не відправляють рейси через складні погодні умови, аеропорт Полтави приймає літаки в обмеженому режимі.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, зокрема, аеропорт Сум не приймає і не відправляє літаки у зв'язку з обмерзанням злітно-посадкової смуги і перону.

Аеропорт Івано-Франківська не приймає і не відправляє рейси через снігопад.

Решта аеропортів України працюють в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року 98% пасажирських авіаперевезень забезпечили 8 основних аеропортів: Міжнародний аеропорт «Бориспіль», аеропорти «Дніпропетровськ», «Донецьк», «Київ» (Жуляни), «Львів», «Одеса», «Сімферополь» і «Харків».

Довідка УНІАН. Пасажиропотік українських аеропортів за підсумками 2012 року збільшився на 13,2% порівняно з 2011 роком - до 14,1 млн. пасажирів. У 2012 році комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній обслуговували 24 вітчизняні аеропорти й аеродроми.