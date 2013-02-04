Тимчасовим виконувачем обов'язків директора аеропорту «Одеса» призначено Саушина

Тимчасовим виконувачем обов'язків директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» призначено директора з авіаційної діяльності підприємства Анатолія Саушина.

Як повідомили УНІАН у КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», директор підприємства Михайло Крайтман перебуває на лікарняному.

За інформацією низки ЗМІ, мер Одеси Олексій Костусєв своїм розпорядженням від 29 грудня 2012 року звільнив директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» М.Крайтмана за неналежне виконання службових обов'язків.

За інформацією ЗМІ, причиною звільнення М.Крайтмана стало те, що КП не перерахувало до бюджету міста необхідні платежі, зокрема, податок на доходи фізичних осіб, плату за землю, податок на прибуток, не виконало зобов'язання перед бюджетом і Пенсійним фондом України.

Як повідомляв УНІАН, О.Костусєв 4 січня 2013 року підписав розпорядження про створення комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» відноситься до групи найбільших аеропортів України.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Одеса» за підсумками 2012 року збільшився на 10,1% порівняно з 2011 роком - до 907,6 тис. пасажирів. У 2011 році пасажиропотік зріс на 16,6% порівняно з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» – спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою і приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.