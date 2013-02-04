У Києві ДАІ виявила 27 викрадених автомобілів

У Києві під час перевірки гаражних кооперативів та станцій технічного обслуговування виявлено 27 викрадених автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Як зазначається в повідомленні, перевірки співробітниками ДАІ автостоянок, гаражних кооперативів та СТО мали на меті розкриття злочинів, пов’язаних з незаконними заволодіннями транспортними засобами, виявленням місць розукомплектування викраденого транспорту.

За словами начальника Управління ДАІ Києва Анатолія Курінного, під час відпрацювання було перевірено 416 гаражних автокооперативів, 181 станцію технічного обслуговування та 48 пунктів розукомплектування автотранспортних засобів.

Майже за два тижні проведених заходів у столиці виявлено 27 транспортних засобів, що були раніше викрадені, знаходились у розшуку або перебували на території України з порушенням митного законодавства, поінформували в ДАІ.

Зокрема, на території одного з підприємств, що знаходиться у Солом’янському районі, співробітники ДАІ виявили викрадений автомобіль «КамАЗ». У Подільському районі, лише на одній з автостоянок, виявлено викрадений у Дарницькому районі «Крайслер» та завезений на територію нашої держави з порушенням митних правил, престижний «Мерседес Бенц», зазначається в повідомленні.

Крім того, співробітники Деснянського ДАІ в своєму районі виявили дві станції техобслуговування, що надавали послуги з ремонту автомобілів без необхідної дозвільної документації. В цьому ж районі також виявлено два автомобілі «Пежо» та «Мерседес Бенц», що знаходились на території України нелегально.

Також вдалось виявити більше десятка автомобілів, яких розшукувала виконавча служба. Серед них престижні «Порш Кайєн», «Міцубіші Паджеро», «Мазда -6» та інші, додали в ДАІ.