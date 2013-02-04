МАУ з середини лютого розпочне польоти до Баку і Єревана

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 13 лютого ц.р. відкриє рейси до Баку і Єревана.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії з посиланням на виконавчого віце-президента компанії з комерції Сергія Фоменка.

С.Фоменко повідомив, що рейси до Баку і Єревана виконуватимуться тричі на тиждень.

Водночас МАУ веде переговори з авіакомпанією Azal (Азербайджан) про збільшення інтенсивності польотів у міру сезонного збільшення пасажиропотоку до п'яти на тиждень з кожної сторони.

Крім того, МАУ відкрила продажі на рейси до Батумі, Ларнаки, Афін, а також планує розпочати виконання польотів на маршрутах Київ-Прага і Київ-Варшава.

Також МАУ має намір виконувати щоденні польоти до Санкт-Петербурга, а також польоти в московський аеропорт "Шереметьєво" з частотою від трьох до чотирьох разів на день.

Нині авіакомпанія розглядає можливість збільшення з 22 лютого частоти польотів між Києвом і Москвою і досягнення в літньому сезоні частоти до 7 рейсів на день: 5 рейсів в аеропорт "Шереметьєво" і 2 рейсів в "Домодєдово".

Крім того, МАУ продовжить виконання рейсів до Самари і розпочала продажі на рейси до Єкатеринбурга, Новосибірська, Сочі, Ростова-на-Дону.

Коментуючи отримання призначень, на які раніше виконувала рейси авіакомпанія «АероСвіт», С.Фоменко зазначив, що «внаслідок того, що "АероСвіт" раптово припинив роботу на лініях, ми, маючи призначення, які були видані в 2010, 2011 і 2012 роках, можемо їх використовувати».

З приводу розширення флоту МАУ за рахунок літаків, що раніше перебували в експлуатації в «АероСвіту», С.Фоменко зазначив, що авіакомпанія озвучувала свої потреби в додаткових літаках всім лізингодавцям. Пропозиція взяти в лізинг літаки "Боїнг 737-800", які раніше експлуатувалися в авіакомпанії «АероСвіт» і були достроково повернені лізингодавцю, виявилася для МАУ найпривабливішою. «Ми одержали дані від лізингодавця про вільні машини, які повернув "АероСвіт". Ми знали ці літаки, вони нас влаштовували», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в січні 2013 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) поповнила свій парк двома літаками Boeing 737-800 Next Generation, які раніше перебували в експлуатації в авіакомпанії «АероСвіт». Ці літаки, що належать європейській лізинговій компанії, авіакомпанія використовуватиме на умовах операційного лізингу строком на 12 років.

*** Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 літака Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш як 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.