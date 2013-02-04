ДЗ у 2012 році зберегла приміські пасажироперевезення на рівні понад 47 млн осіб

Донецька залізниця (ДЗ) в 2012 році перевезла в приміському сполученні 47,3 млн пасажирів, що на 1,05% менше, ніж за підсумками 2011 року.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, збитки залізниці від приміських пасажирських перевезень в 2012 році зросли на 3% у порівнянні з 2011 роком - до 509 млн грн.

90,4% пасажирів, перевезених ДЗ у приміському сполученні в 2012 році, становили пасажири пільгових категорій, яких перевезено на 25,3 млн грн.

Компенсація, яку ДЗ у 2012 році отримала за перевезення пільговиків, становила 13,7 млн ​​грн, або 54,3% від необхідної суми.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Донецька залізниця скоротила приміські пасажирські перевезення на 2,25% у порівнянні з 2010 роком - до 47,8 млн. пасажирів. Збитки Донецької залізниці від приміських пасажирських перевезень в 2011 році зросли на 18% у порівнянні з 2010 роком - до 494,5 млн. грн.

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.

У 2012 році Донецька залізниця у далекому сполученні перевезла 10,056 млн пасажирів - на 3,32% менше, ніж роком раніше. Збитки Донецької залізниці від пасажирських перевезень далекого сполучення в 2012 році становили 390,3 млн грн - на 3,8% більше, ніж у 2011 році.

ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн дол.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.