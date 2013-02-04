Придніпровська залізниця перевезла швидкісними електропоїздами понад 255 тисяч пасажирів

Придніпровська залізниця перевезла швидкісними міжрегіональними електропоїздами категорії «Інтерсіті» виробництва Skoda і категорії «Інтерсіті+» виробництва Hyundai Rotem з початку їх курсування (кінець травня 2012 року) понад 255 тисяч пасажирів.

Як повідомили УНІАН у Придніпровській залізниці, зокрема, на маршруті Донецьк-Дніпропетровськ поїзди Skoda перевезли 64,551 тис. пасажирів, назад - 67,236 тис.

На маршруті Дніпропетровськ-Харків ці поїзди перевезли 17,436 тис. пасажирів, назад - 14,821 тис. пасажирів.

Швидкісні поїзди «Інтерсіті+» виробництва Hyundai Rotem на маршруті Дніпропетровськ-Київ і Київ-Дніпропетровськ перевезли близько 91,5 тис. пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, загалом «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) за час експлуатації швидкісних міжрегіональних поїздів виробництва Hyundai Rotem і Skoda, станом на 31 січня 2013 року, перевезла 1,2 млн. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

За контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди, і упродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Чеський двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові поїзди Skoda мають шість вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.