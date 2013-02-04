Авіакомпанія «Мотор Січ» з 25 лютого відновлює регулярні рейси з Ужгорода до Києва

Авіакомпанія «Мотор Січ» з 25 лютого відновлює регулярні рейси сполученням «Ужгород-Київ-Ужгород».

Як повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН представник авіакомпанії «Мотор Січ» в Ужгороді Сергій Заморський, рейси сполученням «Ужгород-Київ-Ужгород» виконуватиме Авіакомпанія «Мотор Січ».

Рейси здійснюватимуться чотири рази на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю. Час вильоту з Ужгорода о 7.00, прибуття до Київа о 8.45. Виліт з Києва - о 19.30, прибуття до Ужгорода - о 21.15.

За словами представника компанії, літаки прибуватимуть до київського аеропорту «Жуляни».

С.Заморський також уточнив, що регулярного авіасполучення Ужгорода з Києвом немає з 1 листопада 2012 року. «Аеропорт «Ужгород» за останні три місяці прийняв усього кілька нерегулярних рейсів або приватних чартерних літаків. Востаннє авіакомпанія «Мотор Січ» привезла пасажирів на новорічно-різдвяні свята з Києва до Ужгорода 28 грудня 2012 року і відправила рейс на Київ 8 січня 2013 року», - додав представник авіакомпанії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Мотор Січ» є структурним підрозділом Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» - одного з провідних підприємств світу з розробки, виробництва, ремонту та обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

На сьогодні авіакомпанія здійснює внутрішні та міжнародні авіаційні перевезення пасажирів і вантажів, VIP польоти літаками: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, гелікоптерами Мі-8, Мі-2.

Авіакомпанія "Мотор Січ" має сертифікат відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO9001: 2008.