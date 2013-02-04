У вівторок, 5 лютого, в Україні сніг з дощем, температура від 10° морозу до 7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра у країні буде хмарно з проясненнями. У західних областях йтиме сніг та мокрий сніг, вдень - з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на Закарпатті та в Карпатах сильні опади; температура вночі - 0-5° морозу, вдень - 0-4° тепла, в горах вночі - 5-10° морозу, вдень - 0-5° морозу.

На решті території без істотних опадів, лише вночі та вранці в Криму і Приазов'ї помірний, а вдень у північних областях - невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі - 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла, у Криму та більшості південних областей вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4° морозу, вдень - близько 0°.