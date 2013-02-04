Залізниці України зменшили щодобове вантаження на 3%

Залізниці України в січні 2013 року щодоби вантажили 863,9 тис. тонн вантажів або 13,577 тис. вагонів - на 3% менше, ніж у січні 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»), оборот вантажного вагона в січні 2013 року становив 8,91 доби, зокрема, навантаженого - 3,63 доби - на 3,6% більше, ніж було заплановано.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що в січні 2013 року середньодобовий пробіг локомотива становив 511 км - на 7% більше плану і на 4% більше, ніж у січні 2012 року.

Середня вага вантажного поїзда в січні 2013 року становила 3,437 тис. тонн - на 1,8% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Залізниці України у 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% у порівнянні з 2011 роком - до 457,5 млн тонн.