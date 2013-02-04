Росія скоротила час перевірки на паромній лінії між Кримом і Кубанню

Москва. Російська сторона на 30 хвилин скоротила час роботи державних служб, що здійснюють митний і прикордонний контроль на паромній лінії між Кримом і Кубанню.

Як повідомили УНІАН у Федеральній митній службі Росії, вжито заходів щодо вдосконалення митних операцій і митного контролю в морських пунктах пропуску через державний кордон РФ.

«Економія часу при кожному заході в порт паромного судна тепер становить близько 30 хвилин, а загалом за день досягає кількох годин. Півгодини, які подарували митники, дозволили перевозити на 25% більше пасажирів і 18% автотранспортних засобів загалом по країні», - йдеться в повідомленні.

Так, на паромній лінії між Кубанню і Кримом завдяки ритмічній роботі державних служб, що здійснюють митний і прикордонний контроль, пароми змогли виконувати 20-22 рейси щоденно. Пропускна спроможність переправи Крим-Кавказ збільшилася, і з боку виїзду з Росії протягом літнього сезону жодних черг не спостерігалося.

За 2012 рік було перевезено 790 260 пасажирів, 102 310 легкових автомобілів, понад 10 тис. вантажних автомобілів і автобусів. Це на 20% більше, аніж у 2011 році.

Наголошується, що митні операції, пов'язані з прибуттям (відправленням) автопасажирського парому Кавказ-Крим у пункті пропуску Морський порт Кавказ Краснодарської митниці, були спрощені торік. Пасажири, що прибувають на паромі, проходять митний контроль не на борту судна, а в будівлі вокзалу, де обладнано зону митного контролю із системою «зеленого» і «червоного» коридору. Там же оформляються й пасажири, які відправляються до Криму.