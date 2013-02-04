Кабмін пропонує скасувати ПДВ на перевезення пасажирів поїздами Hyundai

Кабінет Міністрів України пропонує замість застосування нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ) на перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами категорії Інтерсіті+ звільнити такі перевезення від сплати ПДВ.

Відповідний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму стягування податку на додану вартість" розміщений на сайті Міністерства фінансів.

Крім того, законопроектом передбачається обмежити звільнення перевезень електропоїздами категорії Інтерсіті+ від ПДВ до 1 січня 2017 року.

«Замість застосування нульової ставки податку на додану вартість на операції з постачанню послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті +, що передбачає відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету, ввести звільнення таких операцій від оподаткування податком на додану вартість, а також обмежити термін дії цієї пільги до 1 січня 2017 року», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Як уточнили УНІАН в Українській швидкісній залізничній компанії (УШЗК), на сьогодні до квитків на поїзди Інтерсіті+ застосовується нульова ставка ПДВ згідно зі ст. 195 Податкового кодексу. До того ж кодекс не обмежує терміни дії цієї пільги.

Як повідомляв УНІАН, проект змін до Податкового кодексу України, якими замість застосування нульової ставки ПДВ на послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+ пропонувалося звільнити такі послуги від ПДВ, вже вносився до парламенту у вересні 2012 року.

Нульова ставка оподаткування на додану вартість за послуги з перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами Інтерсіті+ була упроваджена відповідно до Закону України від 5 липня 2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної податкової служби і у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні".

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше, при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України між Києвом і Донецьком, Львовом і Харковом з кінця травня 2012 року.

Поїзди Skoda належать до класу Інтерсіті.