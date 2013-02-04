Авіакомпанія Air Onix з літнього розкладу виконуватиме рейси за 5 напрямками

Авіакомпанія Air Onix (Сімферополь) затвердила розклад мережі своїх основних маршрутів у 2013 році, згідно з яким, починаючи з літнього розкладу, авіакомпанія виконуватиме цілий рік рейси за 5 маршрутами, зокрема - 4 міжнародними.

Як йдеться в повідомленні компанії, зокрема компанія виконуватиме щоденні рейси на напрямку Сімферополь - Москва (Домодєдово) - Сімферополь, раз на тиждень - рейси у напрямку Сімферополь - Тель-Авів - Сімферополь, три рази на тиждень Сімферополь - Стамбул (Сабіха) - Сімферополь, 4 рази на тиждень у напрямку Київ - Братислава - Київ.

Крім того, авіакомпанія здійснюватиме щоденні рейси в напрямку Сімферополь - Київ - Сімферополь.

Компанія також повідомляє, що найближчим часом будуть також відкриті продажі за іншими напрямками, на яких компанія відновлює рейси в літній період, а також відкриті продажі нових напрямків.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Air Onix («Ейр Онікс») заснована в 2007 році, польоти почала з 2012 року. Базовий аеропорт - Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

Флот компанії має три літаки Boeing 737-300/500 (142 крісла).