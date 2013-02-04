Київський метрополітен цього року отримає 50 нових вагонів
Упродовж цього року Київський метрополітен отримає 50 нових вагонів російського виробництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник столичного метрополітену Володимир Федоренко в інтерв’ю журналістам у КМДА.
"Ми будемо отримувати новий рухомий склад. Плануємо отримати 50 вагонів протягом року. Це досить така суттєва партія, тому що виготовити 50 вагонів не так просто. Виробник – вагонобудівний завод із Санкт-Петербурга ("Вагонмаш" - УНІАН). Він переміг у тендері", - сказав начальник столичної підземки.
За його словами, новий рухомий склад поставлятиметься на підприємство партіями по 5 вагонів. В.Федоренко додав, що перші вагони кияни зможуть побачити вже у І кварталі цього року.
"Вони дещо вдосконалені за технічним завданням. Там розсувні двері, а не двері, які відкривались рухом "вперед". Такі двері більш надійні для кількості наших пасажирів, які, буває, не дають зачинити вагони", - сказав він.
Як повідомлялося, у 2010 році голова КМДА Олександр Попов заявляв про наміри закупити 50 вагонів для столичного метрополітену за ціною приблизно 8 млн грн за вагон.