Київському метро терміново потрібно 15 млн грн на заміну рейок

Київський метрополітен терміново потребує 15 млн грн для заміни зношених 8 кілометрів рейок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник столичного метрополітену Володимир Федоренко сьогодні в інтерв’ю журналістам у КМДА.

"Коштів на заміну шпал не було виділено і вони не виділялись… Потрібно 15 мільйонів на придбання рейок для їх заміни", - підкреслив начальник столичної підземки.

За його словами, метрополітен очікує отримати кошти якнайшвидше після прийняття бюджету Києва на поточний рік.

В.Федоренко підкреслив, що близько 8 кілометрів рейок на різних ділянках метрополітену перевищили свої можливості експлуатації на 10-15%. У зв’язку з цим, наголосив начальник підземки, швидкість метро на деяких ділянках тимчасово зменшено.

Разом з тим він додав, що пасажири уповільнення руху на відчують, тому що на ділянках, де рейки знаходяться у задовільному стані, потяги метро рухатимуться швидше. В.Федоренко констатував, що у такому режимі метро може функціонувати не довше декількох місяців.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у Київському метрополітені заявили, що недофінансування потреб може змусити підприємство вдатися до зменшення швидкості руху потягів на тих ділянках, де колії відслужили свій термін, а подальша їхня експлуатація в такому стані може призвести до припинення руху потягів на них.

Як зазначається у повідомленні, недофінансування потреб та невідшкодування витрат на перевезення пільговиків із державного й місцевого бюджетів, а також невідповідність діючого тарифу на проїзд собівартості перевезень спричинили системне погіршення фінансового стану метрополітену. За підсумками господарської діяльності підприємства у 2012 році збиток склав 345 млн грн.

У свою чергу в КМДА запевнили, що ситуацію, яка склалася у Київському метрополітені, буде стабілізовано після прийняття бюджету столиці.

За словами заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, в міськдержадміністрації було переглянуто проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва на 2013 рік та знайдено необхідну суму коштів для заміни рейок, дерев’яних шпал і мостових брусів, а також для часткового ремонту ескалаторного господарства КП «Київський метрополітен».

«Одразу після прийняття бюджету столиці ці кошти будуть терміново спрямовані на виконання необхідних заходів, які дозволять гарантувати безперебійну роботу метрополітену та безпеку його пасажирів», – підкреслив А.Голубченко.