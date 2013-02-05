Метро, що споруджується в Донецьку, потрібно «закрити, засипати і забути» - Шишацький

Метро, що споруджується в Донецьку, потрібно «закрити, засипати і забути», вважає голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції, коментуючи ситуацію, яка склалася на недобудованих об'єктах донецького метро.

«Я взагалі прихильник повного закриття цієї теми. Кожен рік обходиться в кілька десятків мільйонів просто підтримка того, що вже побудовано, - сказав А. Шишацький, - А краще виділити, грубо кажучи, дворічний ресурс, який йде на утримання. Все це закрити, засипати і забути. Ось я цього прихильник».

Голова облдержадміністрації підкреслив, що область не в змозі вирішити проблеми, які виникають щодо утримання, або закриття недобудованих об'єктів метро. ​​Він зазначив, що вся відповідальність лежить на державі і, зокрема, на Міністерстві інфраструктури України. «Тому що виникає час від часу, і вона є і сьогодні, заборгованість перед шахтобудівниками, які підтримують життєдіяльність споруд, виконують ту ж відкачку води. Є заборгованість по електроенергії, є старіння металу. І ми розуміємо, що зростає небезпека, серед яких і екологічна», - сказав А.Шишацький.

Довідка УНІАН. Проект донецького метро був розроблений за часів СРСР, в 1991 році вийшла відповідна постанова Кабінету Міністрів України, а будівельні роботи почалися в 1992 році.