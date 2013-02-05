«Укрзалізниця» впроваджує продаж електронних квитків на потяги Інтерсіті+

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 5 лютого 2013 року в експериментальному порядку впроваджує технологію продажу електронних проїзних документів на поїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», пасажири, які оформили проїзні документи через Інтернет на потяги категорії Інтерсіті+, можуть не звертатися до каси за роздруківкою квитка на бланку проїзного документа, як це було раніше, а зможуть пред'являти самостійно роздрукований посадочний документ.

Стюарди поїзда будуть зчитувати штрих-код такого посадочного документа, перевіряти його легітимність і забезпечувати посадку пасажирів на поїзд.

Для перевірки посадочного документа поїзні бригади стюардів і посадочні бригади будуть використовувати мобільні термінали контролю документів.

Оформлення електронних проїзних документів припиняється за 1 годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту, після цього квитки на потяги можна придбати тільки в касах.

Повернення невикористаних проїзних документів, оформлених через Інтернет, здійснюється після роздруківки замовлення на бланку проїзного документа, не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзда з початкової станції.

«Під час оформлення посадочного документа необхідно обов'язково вказати ім'я та прізвище пасажира, який здійснюватиме поїздку, і мати з собою документи, що підтверджують особистість», - попереджає «Укрзалізниця».

Посадочний документ, роздрукований пасажиром самостійно, містить всю необхідну інформацію про поїздку: 20-розрядний номер електронного проїзного документа, прізвище та ім'я пасажира, а також унікальний ідентифікатор умов укладеного договору на перевезення (напрямок, дату відправлення, номер поїзда, вагона, місця та т.і.).

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у девятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.