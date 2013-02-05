Україна і Білорусь спільно боротимуться з контрабандою під час авіаперевезень

Мінськ. Керівники підрозділів митних органів Білорусі і України підписали протокол про взаємодію у сфері боротьби з митними правопорушеннями на каналі авіаційних перевезень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного митного комітету Білорусі.

«Документ підписано під час робочої зустрічі в пункті пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні начальником управління організації боротьби з контрабандою та адміністративними митними правопорушеннями ДМК Білорусі Павлом Лобачовим і начальником департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України Олександром Попівняком» , - йдеться в повідомленні ДМК Білорусі.

Крім цього керівники митних органів двох країн розглянули актуальні питання взаємодії сторін щодо ефективної протидії контрабанді, комерційному шахрайству та іншим формам транснаціональної злочинності в зовнішньоторговельній сфері.

Також сторони прийняли план практичних заходів митних органів Білорусі і України в правоохоронній сфері на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин і голова Державного прикордонного комітету Білорусі Олександр Боєчко затвердили План співробітництва між прикордонними відомствами двох країн на 2013-2014 роки.