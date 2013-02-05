Придніпровська залізниця спрямує 230,6 млн грн на впровадження швидкісного руху Дніпропетровськ-Сімферополь

У 2013 році Придніпровська залізниця запланувала значні обсяги робіт з впровадження швидкісного руху за маршрутом Дніпропетровськ-Сімферополь вартістю близько 230,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

«Згідно з Концепцією впровадження швидкісного руху на залізницях України, Придніпровська залізниця у 2013 році запланувала відкрити рух швидкісних потягів класу «Інтерсіті» (Skoda) за маршрутом Дніпропетровськ-Сімферополь», - йдеться у повідомленні прес-центру Придніпровської залізниці.

На кримському напрямку передбачено виконати комплекс робіт з підготовки залізничної інфраструктури до впровадження швидкісних пасажирських перевезень.

Зокрема, належить модернізувати 36,3 км колій, капітально відремонтувати 2,4 км, провести середній та комплексно-оздоровчий ремонт 85,1 км колій. Також заплановано оновити та відремонтувати 37 комплектів стрілкових переведень.

У поточному році енергетики магістралі планують виконати ревізію 713 км контактної мережі, замінити її дефектні деталі, оновити 6,05 км несучого тросу та контактного дроту, більше 760 ізоляторів, а також провести модернізацію 0,5 км ліній автоблокування і постійного електропостачання, освітлення станцій, переїздів і платформ тощо.

Крім того, на Придніпровській залізниці проведуть ревізію і ремонт пристроїв автоблокування і електроцентралізації на ділянці довжиною 357 км, відремонтують 1,45 км магістрального кабеля, апаратуру, опори і кабельні мережі оповіщення, замінять близько 5 тисяч одиниць бордюрів і плитки.

Підприємство також відремонтує та обладнає 12 пасажирських платформ та 18 залізничних будівель.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у 2012 році спрямувала на роботи з ремонту і модернізації колійного господарства 594,2 млн грн, у тому числі на капітальний ремонт інженерних споруд 20,4 млн грн, на капремонт земляного полотна - 10,8 млн грн.

На початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.