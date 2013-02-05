Білоруська залізниця вводить електронні квитки

Мінськ. З 5 лютого 2013 року Білоруська залізниця (БЗ) вводить електронні квитки на всі потяги міжрегіональних ліній економ-класу і регіональних бізнес-класу.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі БЗ.

«Раніше електронні квитки можна було придбати тільки на 4 потяги, відправленням з Бреста до Мінська, Могильова та Вітебська», - відзначили на БЗ.

Пасажири, які оформили квитки через Інтернет, під час посадки на потяг повинні пред'являти документ, що засвідчує особу.

Як розповіли на БЗ, для повернення грошових коштів у разі відміни замовлення пасажири повинні звернутися до квиткової каси.

Довідка УНІАН. У травні 2007 року на БЗ був введений новий вид послуг для населення - замовлення і доставка пасажирських квитків через Інтернет, а в касах вокзалів найбільш великих станцій було встановлено обладнання для організації безготівкових розрахунків за придбані проїзні документи з використанням банківських пластикових карток.

10 лютого 2011 року БЗ запустила в дослідну експлуатацію онлайн-систему продажу проїзних документів за банківськими картками через мережу Інтернет з використанням системи «Інтернет-банкінг» відкритого акціонерного товариства «АСБ Беларусбанк».

До складу Білоруської залізниці входить 6 відділень (унітарних підприємств). Це Мінське, Барановичське, Берестейське, Гомельське, Могилевське і Вітебське відділення, що об'єднують 366 великих і малих станцій.

Експлуатаційна довжина Білоруської залізниці становить 5502,6 км