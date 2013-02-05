Україна і Росія домовилися зняти обмеження авіарейсів Київ-Москва

Державіаслужба України і Мінтранс Росії домовилися зняти обмеження щодо кількості призначених авіапідприємств та кількістю частоти виконання рейсів на напрямку Київ-Москва.

Як сказано у листах авіаційної влади, розміщених на сайті Росавіації, крім того, Росавіація підтримує пропозицію України щодо зняття обмежень на виконання чартерних рейсів авіаперевізниками України і Росії, а також про скасування необхідності узгодження польотів між призначеними авіапідприємствами сторін.

Також будуть зняті обмеження за кількістю рейсів при польотах українських авіакомпаній з використанням Транссибірського маршруту.

Водночас Росавіація пропонує вважати досягнуті домовленості тимчасовими до моменту внесення відповідних змін до міжурядової угоди про повітряне сполучення від 12 січня 1994 року.

З літнього сезону 2012 року між Україною і Росією діє новий порядок експлуатації повітряних ліній. Зокрема, знято обмеження щодо кількості призначених авіаперевізників і кількості польотів на всіх лініях між країнами за винятком маршруту Київ-Москва.

Влітку 2012 року квота на кількість рейсів між Києвом і Москвою була збільшена з 49 до 56 рейсів на тиждень для кожної зі сторін.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Державна авіаційна служба України видала дозвіл авіакомпанії "Ютейр-Україна" на виконання регулярних рейсів з Києва до Москви, Санкт-Петербурга і Калінінграда.