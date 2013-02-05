Придніпровська залізниця в січні збільшила платежі до бюджету і соціальних фондів на 14,4%

Державне підприємство "Придніпровська залізниця" (ПЗ) в січні 2013 року збільшило перерахування до бюджетів різних рівнів і цільових фондів соціального страхування на 14,4% в порівнянні з січнем минулого року - до 254,82 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-центрі залізниці, у січні до держбюджету магістраль перерахувала близько 132,685 млн грн, до цільових фондів соціального страхування - 87,713 млн грн, до місцевих бюджетів - 34,422 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Придніпровська залізниця перерахувала до бюджетів усіх рівнів і цільових фондів 2,637 млрд грн. Зокрема, до держбюджету ПЗ спрямувала близько 1,082 млрд грн, у тому числі ПДВ - 860,506 млн грн, до місцевих бюджетів - 440,645 млн грн, внески до державних цільових фондів соціального страхування склали 1,115 млрд грн.

На початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.