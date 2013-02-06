Придніпровська залізниця у січні зберегла перевезення вантажів на рівні 9 млн тонн

Придніпровська залізниця у січні 2013 року перевезла 9,138 млн тонн вантажів - на 1,48% менше, ніж у січні 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, зокрема, у внутрішньому сполученні залізниця перевезла 5,515 млн тонн вантажів, у тому числі кам'яного вугілля - 1,232 млн тонн, коксу - 101,5 тис. тонн, нафти і нафтопродуктів - 113,9 тис. тонн, флюсів - 270,1 тис. тонн, руди залізної і марганцевої - 3,138 млн тонн, чорних металів - 166,4 тис. тонн, брухту чорних металів - 62,9 тис. тонн, будівельних вантажів - 65,5 тис. тонн, промислового сировини і формувальних матеріалів - 195,7 тис. тонн, цементу - 28,5 тис. тонн, зерна - 6,5 тис. тонн тощо.

На експорт у січні 2013 року Придніпровська залізниця перевезла 3,623 млн тонн вантажів, зокрема коксу - 19 тис. тонн, руди залізної і марганцевої - 2 млн 244,4 тис. тонн, чорних металів - 1 млн 16,9 тис. тонн, хімічних мінеральних добрив - 72,7 тис. тонн, будівельних вантажів - 91,9 тис. тонн, зерна - 14 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 3,2% порівняно з січнем 2011 року - до 9,275 млн. тонн.

У 2012 році Придніпровська залізниця перевезла 115,331 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж за підсумками 2011 року.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.