«Київстар» змінив голову наглядової ради

Головою наглядової ради оператора мобільного зв'язку - Акціонерного товариства «Київстар» призначений Ян Тігіссен, повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як наголошується у повідомленні, колишній голова наглядової ради "Київстару" Джо Лундер був звільнений з даної посади у зв'язку з перерозподілом функцій всередині наглядової ради.

Нагадаємо, до свого призначення Ян Тігіссен був членом наглядової ради "Київстару", до цього займав керівні пости у VimpelCom Ltd.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить більше 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу до Інтернет - більше 500 тис.

Загальний дохід «Київстару» в 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.