«Укрзалізниця» розповіла, що потрібно для збільшення транзитних перевезень

Для збільшення транзитних перевезень необхідне застосування наскрізних тарифів на перевезення транзитних вантажів залізничним і морським транспортом, повідомив заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Петро Науменко у вівторок, 5 лютого, під час спільної наради залізничників, портовиків, контролюючих органів, вантажовідправників, операторів і керівництва Міністерства інфраструктури України

Він також відзначив необхідність інтеграції автоматизованих інформаційних систем для дистанційного обміну даними про вантаж, направлених на спрощення перевізного процесу.

«Ринок вантажоперевезень динамічно змінюється, вимагає швидкого реагування і співпраці не лише учасників перевізного процесу, а й контролюючих органів для зменшення затримок вантажів на прикордонних станціях через всілякі перевірки і скорочення терміну видачі окремих дозвільних документів», - сказав П.Науменко.

Учасники наради також відзначили необхідність створення комфортного транспортного середовища для вантажовідправників і змін у чинному законодавстві, зокрема у питаннях контейнерних перевезень.

На нараді було ухвалено рішення створити робочу групу для напрацювання дієвих механізмів нарощування обсягів транзитних перевезень і формування сприятливої тарифної політики.

Довідка УНІАН. У 2012 році обсяги транзитних перевезень вантажів залізничним транспортом України зменшилися на 17,9% – до 41,9 млн тонн.

Зокрема, транзит кам'яного вугілля скоротився на 1 млн тонн, нафти і нафтопродуктів – на 4,5 млн тонн, хімічних і мінеральних добрив – на 2,2 млн тонн та інших вантажів.

Перевалка транзитних вантажів у портах за минулий рік зменшилася на 6 млн тонн – до 33,8 млн тонн.

Найбільше падіння обсягів перевалки транзитних вантажів спостерігається у морських торговельних портах «Одеса» і «Південний».