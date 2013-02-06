Донецька залізниця у січні скоротила завантаження на 11%

Донецька залізниця (ДЗ) у січні 2013 року скоротила завантаження на 11% порівняно із січнем 2012 року - до 10,1 млн тонн.

Як повідомляє ДЗ, в січні середньодобове завантаження становило 325 тис. тонн - на 12% менше, ніж було заплановано.

У січні ДЗ завантажила 5,8 млн тонн кам'яного вугілля - на 5,8% менше, ніж у січні 2012 року, в середньому на добу - 187,8 тис. тонн (2739 вагонів).

Крім того, щодоби залізниця вантажила 42,7 тис. тонн чорних металів, 28 тис. тонн флюсів, 26,5 тис. тонн коксу.

«Спад промислового виробництва та відсутність ринку збуту в гірничо-металургійному комплексі відчутно позначилися на виконанні планових показників з перевезення вантажів залізничним транспортом», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в 2012 році скоротила завантаження на 7,1% порівняно з 2011 роком - до 142,6 млн тонн вантажів.

ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн дол.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.