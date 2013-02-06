«Аерофлот» має претензії до флагмана російського авіапрому Sukhoi SuperJet 100

Москва. Найбільша російська авіакомпанія «Аерофлот» висунула претензії до надійності флагмана російського авіапрому Sukhoi SuperJet 100, який є основним конкурентом українсько-російського Ан-148/158.

Про це повідомляє газета «Комерсант» від 6 лютого 2013 року.

«В «Аерофлоту» є претензії до рівня надійності флагмана російського авіапрому Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). У 2012 році на десять повітряних суден цього типу (8% літакового парку «Аерофлоту») припало 40% всіх інцидентів, пов'язаних з відмовами авіаційної техніки», - повідомляє видання.

За даними «Аерофлоту», в 2012 році найбільше випадків несправностей на SSJ-100 припало на системи кондиціонування (9) і управління повітряним судном (7). Ще шість інцидентів викликані збоями в системі прибирання/випуску шасі, один - неполадками протипожежного обладнання і ще один - конструкційними особливостями двигуна SSJ-100. Водночас найбільш серйозними стали інциденти, пов'язані з надійністю системи управління шасі SSJ-100, зазначено в презентації авіакомпанії.

Повідомляється, що «Аерофлот» планує перевести всі літаки SSJ-100 «на баланс відокремленого підрозділу в місті Перм». Це питання обговорюється у зв'язку з планами з відкриття приміської філії «Аерофлоту» (зараз там є його представництво), підтвердив "Комерсанту" один із членів ради. Плани з переведення лайнерів SSJ-100 до Пермі пов'язані з перевантаженістю аеропорту «Шереметьєво» і мають на меті зниження операційних витрат «Аерофлоту», оскільки «створення авіаескадрильї в Пермі має податкові переваги», зазначено в пояснювальній записці до документа.

Наскільки таке рішення може поліпшити статистику льотних пригод «Аерофлоту», в самій авіакомпанії вчора пояснити не змогли.

«Претензії до SSJ-100 є, як до будь-якого іншого літаку на етапі запуску в експлуатацію, є вони і до Boeing 787 Dreamliner. Але недоліки SSJ-100 не носять системного характеру, вони переборні», - заявили в «Аерофлоті».

Водночас газета зазначає, що це не перший випадок критики SSJ-100 з боку авіаперевізника. Зокрема, минулої весни на колегії Росавіації представник «Аерофлоту» заявив, що рівень справності SSJ виявився на 17-45% нижче, ніж в середньому по парку авіакомпанії.

Водночас газета «Московський комсомолець» від 1 лютого повідомляє, що вже цього року під час експлуатації літаків SSJ сталося кілька технічних відмов, причому двічі - на повітряних суднах, що прямують з українських аеропортів.

Так, 18 січня в «Шереметьєво» на рейсі Москва - Нижній Новгород вночі після зльоту не сховалася носова стійка шасі. 22 січня аналогічна ситуація сталася на рейсі Харків - Москва. Пізніше аналогічна ситуація (неприбирання шасі) у SSJ 100 на рейсі Донецьк - Москва.

«А вони (виробники SSJ 100 - УНІАН) із колишнім ентузіазмом запевняють, що, крім Індонезії, SSJ-100 купують Італія, Лаос, Мексика... Хоча мене особисто мучить інше питання: чому його не купує Володимир Путін, який особисто курував цей проект? Купив би його для президентського авіазагону і літав по світу, демонструючи надійність і безпеку російської авіатехніки. Але замість цього в грудні 2011 року Управління справами Президента РФ уклало договір на поставку двох Ан-148-100Е. Чому? Він надійніший. А на SSJ-100, виходить, будемо літати ми, щоб хоч якось виправдати «ефективність вкладення» в нього бюджетних витрат», - пише кореспондент МК.

Також у статті зазначається, що 80% імпортних комплектуючих SSJ не забезпечують йому високу якість. Повідомляється, що на нараді у міністра промисловості і торгівлі РФ Дениса Мантурова 18 червня 2012 року з питання «Про якість літаків SSJ-100, що поставляються авіакомпаніям» сказано: «Основними проблемними питаннями за результатами 1 року експлуатації літаків SSJ-95В є: незадовільна якість збірки і конструктивно-виробничі недоліки; недоліки експлуатаційної документації; невідлагоджена система післяпродажної підтримки; логістика запчастин; рівень безпеки польотів. За рік експлуатації SSJ «було виявлено та усунуто 1088 несправностей (з них: 533 були виявлені в польоті, 555 виявлені на землі).

Водночас МК наводить думку неназваного російського експерта в сфері авіації, який порівнює SSJ-100 з аналогами.

«Ан-148 почав літати раніше SSJ, тому сьогодні всі його показники набагато кращі. І головний критерій оцінки: чи є при експлуатації прогрес чи ні. За Ан-148 досягнуті просто фантастичні показники! Наліт Ан-148 по окремих місяцях - 400 годин, а середній по парку - 300. Bombardier Q400 в «Аугсбурзьких авіалініях» літає по 400 годин щомісяця. Тобто перевізник на Ан-148-100В досяг європейського рівня, а експлуатант на SSJ-100 - ні. За даними першої половини 2012 року, максимальний місячний наліт SSJ-100 - 240 годин, а середній по парку - близько 150. За травень 2012 року на парку з шести Ан-148-100В виконано 943 рейси, а на восьми SSJ-100 - 586 рейсів. Однак нам не втомлюються твердити про існуючу «10-15-процентну перевагу SSJ-100 над найближчими конкурентами», - відзначає експерт.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти й посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК імені Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Sukhoi Superjet 100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з рядом зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier CRJ серії, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту -334, Mitsubishi Regional Jet.