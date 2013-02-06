Перевезення поїздом «Вікінг» з початку його запуску зросли у понад 100 разів

Мінськ. Перевезення поїздом комбінованого транспорту «Вікінг», який проходить через територію України, Білорусі та Литви, з початку його запуску в 2003 році збільшилися більш ніж у 100 разів – до 58,9 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті (TEU).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили у прес-центрі Білоруської залізниці (БЗ).

«Якщо в 2003 році у складі «Вікінга» пройшло трохи більше 500 вагонів, то в 2012 році перевезено більш ніж у 100 разів більше — 58,9 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті», - повідомили у прес-центрі БЗ.

Також у прес-службі відзначили, що сьогодні виповнюється 10 років із дня першого рейса поїзду комбінованого транспорту «Вікінг». Перший «Вікінг» було відправлено 6 лютого 2003 року з Одеси.

Основною метою реалізації проекту поїзду «Вікінг» було розширення трансконтинентальних зв'язків країн Скандинавського півострова і країн басейну Чорного моря з використанням IХ міжнародного транспортного коридору, відзначили у БЗ.

За десятирічний період проект став успішним і широко впізнаним. Поїзд курсує на регулярній основі, а обсяг перевезень поїздом «Вікінг» із кожним роком збільшується.

За словами начальника служби вантажної роботи і зовнішньоекономічної діяльності БЗ Олександра Станкевича, всі учасники проекту сьогодні зацікавлені в його подальшому розвитку щодо залучення вантажопотоку по дев'ятому транспортному коридору (Гельсінкі/Калінінград /Клайпеда–Вільнюс–Мінськ–Київ–Одеса/Александруполіс).

«А для цього у них є все – одна колія, високорозвинута транспортна структура, великий досвід, відпрацьовані технології», – сказав О.Станкевич.

Також розглядається подальше розширення географії курсування поїзду в напрямі Чорне море – Балтійське море і назад.

За інформацією прес-центру БЗ, у лютому у Вільнюсі планується зустріч керівників Білоруської залізниці й АТ «Литовські залізниці», під час якої сторони, зокрема, обговорюватимуть актуальні питання перспективного розвитку вантажоперевезень.

«З метою подальшого розвитку і збільшення обсягів вантажоперевезень у грудні 2012 року до проекту «Вікінг» приєдналося ЕООД «БЗ - Вантажні перевезення» (Болгарія)», - повідомили у БЗ.

Як повідомляв УНІАН, за 11 місяців 2012 року територією України поїздом комбінованого транспорту «Вікінг» перевезено 12,779 тис. TEU, що в 4,5 разу більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» є прикладом скоординованої взаємодії залізничних адміністрацій Білорусі, Литви і України. У його складі перевозяться вантажі до країн басейнів Балтійського і Чорного морів, а також Африки, Америки, Близького Сходу, Азії. До складу поїзду включаються платформи з великотоннажними контейнерами, спеціалізовані платформи з автопоїздами, пасажирські вагони для проїзду водіїв і провідників вантажовідправників.

«Вікінг» працює з 2003 року і прямує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 км. Поїзд з’єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року «Вікінг» почав регулярне курсування три рази на тиждень. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі поїздів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до діючих тарифів.

У 2009 році Асоціація європейських інтермодальних перевезень визнала поїзд «Вікінг» кращим європейським проектом з перевезень вантажів з пункту А до пункту Б.