Білоруська залізниця цього року виготовить 8 маневрових тепловозів нового покоління

Мінськ. Білоруська залізниця (БЗ) в рамках реалізації проекту з виготовлення в локомотивному депо Ліда тепловозів нового покоління в поточному році планує виготовити 8 двовісних маневрових тепловозів серії ТМЕ3.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі БЗ.

«Однією з найважливіших відмінностей тепловоза ТМЕ3 від його попередників є значно менша потужність, оскільки він призначений для маневрової роботи на малодіяльних станціях, на яких потужну техніку використовувати економічно недоцільно», - пояснили в прес-центрі.

Як зазначили на БЗ, ТМЕ3 зібраний повністю з нових комплектуючих і деталей в рамках технічного завдання, розробленого фахівцями Білоруської залізниці спільно з чеськими партнерами. Зокрема, на локомотив встановлено дизельний двигун Caterpillar C 15 з комбінованим охолоджувачем, застосовано тяговий генератор змінного струму Siemens. Частина комплектуючих ТМЕ3 буде вироблятися в Білорусі - це рама і низка інших деталей

«ТМЕ3 необхідні для поетапної заміни застарілих тепловозів ЧМЕ3. Нова техніка відповідає найвищим вимогам в області екології, охорони здоров'я обслуговуючого персоналу, безпеки експлуатації. Використання ТМЕ3 дозволить знизити витрати на експлуатацію, техобслуговування і ремонт тепловозів. Очікується, що витрата палива новими локомотивами буде на 30% нижче, ніж у ЧМЕ3, мастила - на 70% нижче», - підкреслили на БЗ.

Довідка УНІАН. Перший маневровий локомотив ТМЕ3 виготовлено наприкінці минулого року. Наразі проводяться його приймальні випробування.

Розробка і виробництво локомотивів ТМЕ3 здійснюється у рамках розвитку розпочатого в кінці 2010 року і розрахованого до 2015 року інвестиційного проекту з модернізації та виготовлення в Білорусі маневрових тепловозів спільно з чеською компанією «CZ LOKO».