У 2012 році Придніпровська залізниця перевезла в спецвагонах 2,5 тис. автомобілів

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2012 році перевезла 2 тис. 503 приватних автомобілів у спеціальних вагонах-автомобілевозах, що курсують у складі поїздів № 165/166 Дніпропетровськ-Київ і № 11/12 Київ - Сімферополь.

Зокрема з Дніпропетровська до Києва і назад у спецвагонах перевезено 1120 автомобілів, з Києва до Сімферополя і назад - 1 тис. 383.

Довідка УНІАН. Автомобілевоз - це двох'ярусний вагон з 8 місцями для легкових мало- і середньогабаритних автомобілів (максимально допустима висота автомобіля - 1,7 м) загальним обсягом 10 тонн. Місця забезпечені блокуваннями автомобілів, а вагон надійно захищений металевою сіткою.