В Україні зросли тарифи на послуги зв'язку

Індекс тарифів на послуги зв'язку для підприємств, установ і організацій в Україні в січні 2013 року зріс порівняно з січнем 2012 року на 4,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку зросли на 7,1%, тарифи на послуги мобільного зв'язку – на 6,4%.

Водночас тарифи на послуги міжміського і міжнародного телефонного зв'язку за звітний період знизилися на 4,4%, а тарифи на послуги поштового зв'язку залишилися без змін.

Також Держстат повідомляє, що індекс тарифів на послуги зв'язку для підприємств, установ і організацій в Україні в січні 2013 року після порівняння з груднем 2012 року знизився на 0,5%. До того ж у січні порівняно з груднем тарифи на послуги поштового зв'язку, місцевого фіксованого телефонного зв'язку і мобільного зв'язку залишилися без змін. Тарифи на послуги міжміського і міжнародного телефонного зв'язку за звітний період знизилися на 2,7%.

Як повідомляв УНІАН, тарифи на послуги зв'язку для підприємств, установ і організацій в Україні в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком на 2,8%.