Придніпровська залізниця направить 12 млн грн на електрифікацію Комиш-Зоря-Пологи-Запоріжжя

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2013 році направить близько 12 млн грн на електрифікацію напрямку Комиш-Зоря-Пологи-Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, заплановано виконати значний обсяг робіт на цій ділянці.

Зокрема протягом року залізничники виконають 153 км проектних робіт з електрифікації цього напрямку, замінять застарілу аналогову АТС на сучасну цифрову, модернізують 4 пристрої автоматичної переїзної сигналізації із заміною автоматичних шлагбаумів на ділянках швидкісного руху.

Крім того, на підприємстві підготують 357 км систем автоматичного блокування та електричної централізації на ділянці прискореного руху Запоріжжя-Сімферополь, капітально відремонтують 10 вагонних сповільнювачів та 40 км повітряної лінії на ділянці Остряково - Євпаторія Товарна.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.