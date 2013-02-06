Попов каже, що міська електричка курсує за оптимальним графіком
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов вважає, що міська електричка зараз курсує за оптимальним для міста графіком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
«Проблема експлуатації міської електрички - це недостатня кількість локомотивів, які ми експлуатуємо з тим, щоб забезпечити дійсно ту активну діяльність цього проекту, як хотілося б. І друге питання - це питання проїзду через один залізничний міст, який ми маємо в районі Московського мосту, для того, щоб не заважати основним перевезенням. Насамперед це вантажні, товарні перевезення, які сьогодні є у залізниці», - пояснив О.Попов.
За його словами, перше питання можна вирішити, і воно вже вирішується «за рахунок того, що у нас підписується договір з «Укрзалізницею», і зараз йде реконструкція кількох локомотивів, які ми найближчим часом, думаю, протягом місяця, зможемо отримати для подальшої експлуатації в умовах цього проекту».
«Що стосується графіка, то сьогодні він оптимальний. І якщо у нас буде збільшення кількості рухомого складу і потреба, ми будемо далі працювати з «Укрзалізницею», щоб все-таки збільшити час експлуатації. Але сьогодні такої можливості немає», - зазначив О.Попов.
Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця спільно з комунальним підприємством «Київпастранс».
З січня по вересень 2011 року працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» та «Троєщина». У жовтні 2011 року були відкриті ще 12 станцій.
З січня 2012 року рухомий склад міської електрички кількістю у 10 електропоїздів переданий на баланс КП «Київпастранс», який відтепер відповідальний за стан рухомого складу міської електрички.
Південно-Західна залізниця відповідає за належний стан залізничної інфраструктури.
8 серпня 2012 голова КМДА О.Попов повідомив, що Київ планує збільшити рухомий склад міської електрички на три поїзди.