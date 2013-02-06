Поїзд «Вікінг» за 10 років перевіз залізницями України понад 55 тис. TEU

Контейнерний поїзд «Вікінг» за 10 років курсування з 2003 року перевіз залізницями України понад 55 тис. TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - еквівалент двадцятифутових контейнерів - завдовжки 6,1 м і завширшки 2,44 м - УНІАН), зокрема близько 14 тис. TEU - за 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

На сьогодні поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» відправляється з українських станцій Чорноморського регіону - Іллічівськ, Іллічівськ-Поромна та Одеса-Порт тричі на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці за встановленим графіком руху, незалежно від кількості вагонів у складі поїзда.

Крім того, групи вагонів формуються і включаються до складу поїзда в інших регіонах України (зі станцій Київ-Ліски, Донецьк-Ліски, Луганськ-Ліски, Харків-Ліски, Дніпропетровськ-Ліски, Нікополь, Запоріжжя-Ліве, Стаханов, Новомосковськ-Дніпровський, Одеса-Ліски та Чорноморська).

Наприкінці 2012 року до проекту «Вікінг», учасниками якого є «Укрзалізниця», Білоруська залізниця та АТ «Литовські залізниці» приєдналося «ДБЖ - Вантажні перевезення» (Болгарія).

На сьогодні відпрацьовується технологія організації перевезень у міжнародному сполученні з Болгарією як морським, так і сухопутним шляхом.

З метою збільшення обсягів перевезень вантажів у складі поїзда комбінованого транспорту «Вікінг» залізничними адміністраціями України, Білорусі та Литви було пролонговано на першому півріччі 2013 року тарифні умови, які залишаються незмінними з 2008 року.

Нагадаємо, що загальна довжина маршруту поїзда «Вікінг» - Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Драугисте (Литва) становить 1766 км. Поїзд об'єднує порти Балтійського і Чорного морів.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і прямує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1766 км. Поїзд з’єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року «Вікінг» почав регулярне курсування три рази на тиждень. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі поїздів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до діючих тарифів.