«Укрзалізниця» до кінця року запровадить електронні квитки на всіх поїздах далекого прямування

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця 2013 року впровадити електронні проїзні документи на всіх поїздах далекого прямування у внутрішньому сполученні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив головний інженер Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Євген Дихне.

«До 2013 року технологія буде впроваджена на потягах внутрішнього сполучення далекого прямування», - сказав він.

За словами Є.Дихне, впровадження цієї технології дозволить залізницям України щорічно економити близько 20 млн грн на закупівлі бланків для роздруківки проїзних документів.

Є.Дихне повідомив, що на сьогодні за кошти Української залізничної швидкісної компанії (УЗШК) закуплено 40 пристроїв, які використовуються в поїздах категорій Інтерсіті+ для посадки пасажирів, і до кінця 2013 року планується закупити ще 4 тис. пристроїв для використання на інших поїздах далекого прямування внутрішнього сполучення. Вартість пристрою "як хорошого смартфона".

"УЗШК провела тендер, був обраний виробник «Моторола», можливо, що для закупівлі пристроїв для інших поїздів проведуть додаткові тендери і оберуть інші виробники", - сказав він.

Є.Дихне зазначив, що електронні проїзні документи поки не передбачають пільг на проїзд, тому пільговикам необхідно купувати квитки в касах.

Водночас «Укрзалізниця» веде роботу з міністерствами і відомствами для того, щоб пільгові квитки могли продаватися через Інтернет.

Є.Дихне зазначив, що електронний проїзний документ передбачає три способи легітимізації документа, зокрема використання QR-коду, використання ідентифікаційного номера або інформації про прізвище та ім'я пасажира.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Укрзалізниця» презентувала технологію продажу електронних квитків на швидкісні поїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem.

Продаж електронних квитків через сайт «Укрзалізниці» (booking.uz.gov.ua) на швидкісні потяги Інтерсіті+ впроваджується в експериментальному порядку з 5 лютого.

На першому етапі впровадження продажу електронних квитків технологія буде використовуватися на поїздах категорії Інтерсіті+, на другому етапі технологію продажу електронних проїзних документів планується застосувати на всі пасажирські поїзди внутрішнього сполучення.

Технологія передбачає, що пасажири, які оформили проїзні документи через Інтернет на потяги категорії Інтерсіті+, можуть не звертатися до каси за роздруківкою квитка на бланку проїзного документа, як це було раніше, а зможуть пред'являти самостійно роздрукований посадочний документ.

Стюарди поїзда зчитуватимуть штрих-код такого посадочного документа, перевіряти його легітимність і забезпечувати посадку пасажирів на поїзд.