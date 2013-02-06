Royal Caribbean готова інвестувати в українські порти кілька сот мільйонів доларів - Колесніков

Найбільша пасажирська круїзна компанія Royal Caribbean готова витратити на облаштування українських портів декілька сот мільйонів доларів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань транспорту і зв'язку, колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков в інтерв'ю інтернет-виданню "Ліга".

"Ми провели кілька зустрічей з представниками однієї з найбільших пасажирських круїзних компаній Royal Caribbean. Практично все готово до того, щоб Ялтинський і Севастопольський порти увійшли до світової карти круїзного бізнесу. На облаштування українських портів компанія готова витратити кілька сотень мільйонів доларів", - зазначив Б.Колесніков.

За його словами, держава не повинна брати участь у таких бізнес-проектах. Водночас екс-міністр зазначив, що "це питання не одного дня, а трьох-чотирьох років мінімум. Потрібно провести експеримент з одним портом і далі дивитися на ефективність".

Нагадаємо, раніше перший віце-президент американо-норвезької Royal Caribbean Cruises Крег Майлен заявив, що розвиток круїзного туристичного бізнесу можливе в трьох портах України - в Одесі, Севастополі та Ялті. Водночас, за його словами, порти Ялти і Севастополя потребують проведення певних поліпшень інфраструктури, що дозволить забезпечити їм візит значно більших круїзних суден, ніж вони обслуговують зараз.