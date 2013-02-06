Польські залізничні компанії у 2012 році збільшили перевезення пасажирів на 3,6%

Варшава. Працюючі в Польщі 12 залізничних компаній минулого року перевезли 273,9 млн пасажирів, що на 3,55%, або 9,4 млн пасажирів більше, ніж у минулому році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за попередніми даними адміністрації залізничного транспорту Urząd Тransportu Кolejowego (UTK), найбільшим пасажирським залізничним перевізником у країні залишилася компанія Przewozy Regionalne (PR), частка якої скоротилася до 36,9% з 41,5% у 2011 році.

До трійки лідерів за кількістю перевезених пасажирів увійшли також компанії Koleje Mazowieckie і PKP SKM, ринкові частки яких у минулому році становили 21,6% і 13,5%, відповідно. До того ж Koleje Mazowieckie збільшила свою частку на близько 1%, а PKP SKM на стільки ж зменшила.

PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами в Польщі, перевезла близько 35,6 млн пасажирів (частка на ринку 13%), що на 1% менше, ніж роком раніше.

Водночас з урахуванням протяжності трас PKP Intercity залишалася найбільшим перевізником у країні з 44% часткою ринку в порівнянні з 45,5% у попередньому році.

Польські залізничні компанії у 2012 році скоротили пасажирообіг на 1,7% - до 17,860 млрд пас./км.

Частки компаній Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie i PKP SKM становили 34%, 12% і менше 5%, відповідно.

У порівнянні з попереднім роком серед найбільших компаній частку в пасажирообігу збільшила тільки Koleje Mazowieckie - на 2%, тоді як PR знизила на стільки ж, а PKP SKM зменшила на 0,2%.

Також за даними Urząd Тransportu Кolejowego (UTK), польські залізничні компанії у червні минулого року, коли в країні проходив чемпіонат Європи з футболу, перевезли 22,9 млн пасажирів, що на 1,7 млн ​​осіб більше, ніж у червні минулого року, але менше, ніж у жовтні, коли послугами пасажирського залізничного транспорту в Польщі скористалися 25,2 млн осіб.

Зростання перевезень з початку року в більшості місяців порівняно з 2011 роком становило від понад 3% до 6%. Падіння було зафіксоване тільки в грудні (-3%).

Довідка УНІАН. У 2011 році залізничні компанії Польщі перевезли майже 264 млн пасажирів (на 0,6% більше в порівнянні з 2010 роком), а пасажирооборот виріс на 1% - до 18,1 млрд пас./км.