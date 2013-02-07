Boeing виплатить компенсацію покупцям "літака мрій" тільки після відновлення його польотів

Компанія Boeing розглядатиме запити на компенсацію збитків від покупців проблемних лайнерів Boeing-787 Dreamliner після того, як літаки знову почнуть літати, передає РИА "Новости" з посиланням на Reuters.

"Зараз головне - повернути літак в експлуатацію, потім ми розглянемо це питання (компенсації). Ми будемо вирішувати це питання з клієнтами в закритому режимі", - заявив агентству віце-президент Boeing з азіатсько-тихоокеанського регіону та Індії Дінеш Кескар.

Польоти широкофюзеляжного двомоторного пасажирського літака Boeing 787 були припинені у всьому світі в середині січня, після того як рейс японської авіакомпанії ANA був змушений здійснити екстрену посадку через загоряння акумуляторних батарей. Про необхідність призупинити експлуатацію Boeing заявило Федеральне агентство цивільної авіації США (FAA). Агентство зобов'язало компанії, що використовують Boeing 787 Dreamliner, довести безпеку літієво-іонних батарей.

Пізніше Boeing оголосив про призупинення поставок замовникам нових Dreamliner, продовживши при цьому їхнє виробництво у звичайному режимі.