Польські залізниці в 2012 році скоротили перевезення вантажів на 7%

Варшава. Залізничні компанії, що працюють у Польщі, минулого року перевезли 231,3 млн тонн вантажів, що на 7,2% менше, ніж роком раніше.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за попередніми даними адміністрації залізничного транспорту Urząd Тransportu Кolejowego (UTK), перевезення з урахуванням довжини трас (вантажообіг) знизилися ще більше - на 9,1% до 49 млрд тонн/км.

Зниження вантажоперевезень в абсолютному вираженні зафіксоване в десяти з 12 місяців минулого року, за винятком жовтня і листопада, коли компанії в порівнянні з аналогічними місяцями 2011 року збільшиться перевезення на 2,14% і 0,14% відповідно.

З урахуванням довжини трас перевезення в минулому році зросли тільки в жовтні - на 2,02%.

За підсумками року найбільшим залізничним вантажоперевізником у Польщі залишалася компанія PKP Cargo, що належить польській державі, із часткою 50,4% в абсолютному вираженні і 60,3% з урахуванням протяжності трас.

У порівнянні з попереднім роком частка компанії скоротилася приблизно на 2% і 3% відповідно.

Другий найбільший вантажоперевізник у Польщі - німецька Grupa DB Shenkel за минулий рік наростила свою частку на ринку до 20,4% з 19,7% в абсолютному вираженні, скоротивши на 1% - до 5,4% з урахуванням довжини трас.

Частка інших великих компаній в обох сегментах ринку становила від 4% до 8%.

За даними UTK, минулого року вантажними залізничними перевезеннями в Польщі займалися понад 50 компаній.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році польські залізничні компанії перевезли 249,3 млн тонн вантажів, що майже на 6% більше показників попереднього року, а вантажооборот зріс майже на 11% - до 54 млрд тонн/км.