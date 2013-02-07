На залізницях України зменшилась кількість ДТП

На залізницях України в січні 2013 року зменшилася кількість транспортних і дорожньо-транспортних подій (ДТП), повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Так, у січні 2013 року на залізницях України відбулося 49 транспортних подій, зокрема 1 серйозний інцидент, тоді як у січні 2012 року відбулося 66 транспортних подій, з яких 4 серйозних інциденти.

Питомий показник співвідношення кількості транспортних подій з обсягами перевезень зменшився з 3,09 до 2,53 подій на 1 млрд тонно-кілометрів.

У січні 2013 року на залізничних переїздах в Україні сталося 5 ДТП, в яких травмовано 1 особа. У січні 2012 року було 9 ДТП і двоє травмованих.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що в січні 2013 року допущено 9 випадків незаконного втручання в роботу залізниць, тоді як за аналогічний період минулого року - 18.